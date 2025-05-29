EA отменила игру про Чёрную Пантеру, обзоры Elden Ring: Nightreign, что будет после Half-Life 3…

Forever Entertainment и MegaPixel Studio объявили дату старта продаж Front Mission 3: Remake, Half-Life 3 может разрабатываться как финальная часть серии, бывший творческий руководитель Ready At Dawn Ру Вирасурия рассказал о несостоявшихся сиквелах The Order: 1886, Electronic Arts закрыла студию Cliffhanger и отменила игру про Чёрную Пантеру, актёр Юрий Ловенталь преждевременно раскрыл существование Persona 4 Remake, FromSoftware сняла эмбарго на обзоры Elden Ring: Nightreign.