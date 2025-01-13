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Царьград

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Читатели Welt осудили решение Германии передать тяжелое оружие Украине

Читатели Welt осудили решение Германии передать тяжелое оружие Украине

Читатели Welt раскритиковали немецкого министра обороны Писториуса за передачу Украине гаубицы "Boxer RCH 155", выражая недовольство текущей политикой Берлина и расходами на оборону.

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