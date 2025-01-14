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Америка переживает дефицит яиц

Америка переживает дефицит яиц

Американские продуктовые рынки столкнулись с дефицитом яиц из-за высоко заразного птичьего гриппа. В ноябре и декабре вирус унес жизни 17,2 млн кур-несушек, что составляет почти половину всех птиц, погибших в 2024 году, по данным Минсельхоза США.

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