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Царьград

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В Кузбассе обнаружили двух пропавших без вести детей

В Кузбассе обнаружили двух пропавших без вести детей

Брата с сестрой искали с самого утра.Пропавшие утром в воскресенье восьмилетняя девочка и её девятилетний брат из Новокузнецка были найдены живыми.

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