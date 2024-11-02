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В России ответили на возможное требование Трампа к Путину в случае победы на выборах

В России ответили на возможное требование Трампа к Путину в случае победы на выборах

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров ответил на сообщение о возможном требовании кандидата на пост президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину в случае победы первого на выборах.

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