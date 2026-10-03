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Уолкотт об «Арсенале»: «Они захотят выиграть ЛЧ, поэтому защитить титул АПЛ будет непросто. На выезде команда по-прежнему выглядят уязвимой»

Экс-форвард « Арсенала » Тео Уолкотт рассказал, в чем заключается уязвимость «канониров».  «На выезде они по-прежнему выглядят немного уязвимыми.

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