Пост главы Госсовета Крыма, посвященный годовщине убийства Захарченко, удалил Instagram

Среда, 1 сентября. «Крым 24».Руководство социальной сети Instagram удалило пост на странице председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова, посвящённого третьей годовщине убийства главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко.
Среда, 1 сентября. «Крым 24».Руководство социальной сети Instagram удалило пост на странице председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова, посвящённого третьей годовщине убийства главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко.
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