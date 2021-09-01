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Пост главы Госсовета Крыма, посвященный годовщине убийства Захарченко, удалил Instagram

Пост главы Госсовета Крыма, посвященный годовщине убийства Захарченко, удалил Instagram

Среда, 1 сентября. «Крым 24».Руководство социальной сети Instagram удалило пост на странице председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова, посвящённого третьей годовщине убийства главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко.

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