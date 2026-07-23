Астраханские стоки очистят за счет правительственного транша в 782 миллиона рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Астраханской области 782,1 млн рублей, которые пойдут на софинансирование второго этапа реконструкции северных очистных сооружений областного центра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии