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Пункт-А

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Астраханские стоки очистят за счет правительственного транша в 782 миллиона рублей

Астраханские стоки очистят за счет правительственного транша в 782 миллиона рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Астраханской области 782,1 млн рублей, которые пойдут на софинансирование второго этапа реконструкции северных очистных сооружений областного центра.

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