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ИА Регнум

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Горение нефти продолжается в Чёрном море после атаки на танкер «Афрамакс Рио»

Горение нефти продолжается в Чёрном море после атаки на танкер «Афрамакс Рио»

После атаки безэкипажных катеров на танкер «Афрамакс Рио» в Чёрном море произошло возгорание нефти. В Минтранспорта России заявили, что к тушению можно приступить только после уменьшения интенсивности пожара, когда станет безопасно для спасательных судов приблизиться к танкеру.

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