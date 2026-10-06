Горение нефти продолжается в Чёрном море после атаки на танкер «Афрамакс Рио»

После атаки безэкипажных катеров на танкер «Афрамакс Рио» в Чёрном море произошло возгорание нефти. В Минтранспорта России заявили, что к тушению можно приступить только после уменьшения интенсивности пожара, когда станет безопасно для спасательных судов приблизиться к танкеру.
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