Рогов: в Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо кандидата

В Бердянске предотвратили террористический акт, направленный на доверенное лицо на одного из кандидатов в президенты РФ, о чем в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
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