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Андрей Канчельскис: «В «МЮ» было бы интересно поработать, но пока я сфокусирован на переговорах с «Юнайтед» из Кыргызстана»

Андрей Канчельскис: «В «МЮ» было бы интересно поработать, но пока я сфокусирован на переговорах с «Юнайтед» из Кыргызстана»

«Разговоров о моей работе в Англии много, но конкретики или факта того, чтобы я вел переговоры с клубами АПЛ, не было.

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