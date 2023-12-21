Стало известно, гда похоронят шоумена Дмитрия Красилова

Родственники погибшего ещё решают организационные вопросы. Шоумен Дмитрий Красилов будет похоронен в родном Алтайском крае Фото: из открытых источников Танцор и шоумен Дмитрий Красилов, ставший известным под псевдонимом Пухляш, будет похоронен в родном Алтайском крае.
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