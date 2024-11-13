Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 412 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Полищук
    Очень странно: участник спецоперации, имеет гос.награды... и вдруг скрывается от службы. Должна быть веская причина. ...Контрактник удари...
  • Леонид
    Пусть сначала ответит, почему снабжал США чипами для производства дронов, которые потом оказывались на Украине.Китай выразил гот...
  • валерий двойнишников
    Возможно после 2030 года.В Кремле отреагир...

Россиян предупредили о потенциальной опасности индукционных плит для здоровья

Россиян предупредили о потенциальной опасности индукционных плит для здоровья

Индукционные плиты работают на основе принципа электромагнитной индукции — они создают магнитное поле, обеспечивающее быстрый и равномерный нагрев пищи, рассказал профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх