В США арестовали подозреваемого в убийстве рэпера Тупака Шакура 27 лет назад

В США арестовали бывшего лидера преступной группировки Дуэйна «Киффи Ди» Дэвиса, которому предъявили обвинения в убийстве в Лас-Вегасе в 1996 году знаменитого рэпера Тупака Шакура, сообщает 29 сентября ВВС.
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