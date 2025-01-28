Девушка из Котласа перевела аферистам более 300 тысяч рублей, опасаясь за семью

В отдел полиции «Котласский» обратилась 19-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенничестваНеизвестный, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил ей, что на семью якобы заведено уголовное дело за перевод средств членам террористической организации.
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