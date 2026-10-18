Советские мультфильмы вызывают ностальгию с детства, но не всегда легко их распознать по кадрам. Проверьте себя и узнайте, сможете ли вы угадать 10 популярных мультфильмов советской анимации по случайным изображениям.
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