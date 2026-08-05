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Чудесное спасение! Как выживали пилоты исчезнувшего самолета в тайге: подробно

Чудесное спасение! Как выживали пилоты исчезнувшего самолета в тайге: подробно

Пилотов пропавшего в тайге самолета нашли живыми спустя два дня: экипаж сам вышел на связь Двух пилотов лесопожарного самолета Cessna 182, который исчез с радаров в Бодайбинском районе Иркутской области, нашли живыми спустя два дня поисков.

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