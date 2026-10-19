В Лос-Анджелесе состоялось масштабное ежегодное шоу Victoria's Secret, в котором приняли участие "ангелы" бренда, супермодели, а также инфлюенсеры и дети знаменитостей (что привело к скандалу).
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