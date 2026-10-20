Случаи реального наказания за съемку атак БПЛА в Петербурге имеются. . 🔹В августе в Петербурге мужчину привлекли к административной ответственности за публикацию в интернете видеозаписи с последствиями атаки беспилотников на город.
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