Полицейские Татарстана изъяли партию фальсифицированной спиртосодержащей продукции

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Бугульминскому району получена информация о фактах незаконных поставок этилового спирта и фальсифицированной алкогольной продукции на территорию Бугульминского района республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)