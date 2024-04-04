Полицейские Татарстана изъяли партию фальсифицированной спиртосодержащей продукции

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Бугульминскому району получена информация о фактах незаконных поставок этилового спирта и фальсифицированной алкогольной продукции на территорию Бугульминского района республики.