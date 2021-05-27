Масштабы и частота неонацистских акций приобретают на Украине все более агрессивный характер

Запрет российского фильма «Пункт пропуска. Офицерская история» о военнослужащих из Крыма, попавших в плен СБУ и санкции против творческого коллектива ленты – лишь один из элементов проводимой Киевом кампании по зачистке информационного поля страны.
Запрет российского фильма «Пункт пропуска. Офицерская история» о военнослужащих из Крыма, попавших в плен СБУ и санкции против творческого коллектива ленты – лишь один из элементов проводимой Киевом кампании по зачистке информационного поля страны.
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