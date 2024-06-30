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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Через пару лет в AirPods могут появиться камеры В 2026 году компания Apple планирует ...

Через пару лет в AirPods могут появиться камеры В 2026 году компания Apple планирует ...

Через пару лет в AirPods могут появиться камерыВ 2026 году компания Apple планирует начать массовое производство беспроводных наушников AirPods, оснащённых камерами, утверждает известный аналитик из TF Securities Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo).

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