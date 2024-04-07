Джордж Расселл о борьбе с Алонсо: ««Фернандо действовал очень умно – ничего другого я от него и не ожидал»

Расселл оценил стратегию обороны Алонсо на Гран-при Японии. По ходу гонки Алонсо специально держал темп так, чтобы удерживать позади Оскара Пиастри, при этом давая гонщику «Макларена» возможность использовать DRS.
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