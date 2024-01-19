Иран проводит крупнейшие учения противовоздушной обороны «Защитники неба Велаята 1402»

Иран начинает крупнейшие за последнее время учения противовоздушной обороны. Командующий базы ПВО Ирана заявил о том, что в учениях планируется задействовать десятки самолётов и беспилотных летательных аппаратов, многие из которых будут выполнять функции атакующих иранские объекты сил.