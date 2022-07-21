В Ингушетии стартовала Всероссийская акция «Каникулы с Общественным советом»

По итогам заседания Президиума Общественного совета при МВД России семь лет назад был дан старт Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом».

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