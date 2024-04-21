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Турнир претенденток. 14-й тур. Горячкина сыграет с Салимовой, Лагно встретится с Вайшали и другие партии

Турнир претенденток Торонто, Канада 14-й тур Начало партий – 21.30 по московскому времени. Екатерина Лагно (Россия) – Рамешбабу Вайшали (Индия) Лэй Тинцзе (Китай) – Хампи Конеру (Индия) Анна Музычук (Украина) – Тань Чжунъи (Китай) Александра Горячкина (Россия) – Нургюл Салимова (Болгария) Турнирное положение: Тань Чжунъи – 8,5, Лэй Тинцзе – 7,5, Горячкина, Лагно, Конеру, Вайшали – по 6,5, Музычук, Салимова – по 5.

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