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Риск развития психоза может быть обусловлен чрезмерным употреблением каннабиса и генетической предрасположенностью

Риск развития психоза может быть обусловлен чрезмерным употреблением каннабиса и генетической предрасположенностью

В исследовании, проведенном Институтом психиатрии, психологии и нейронауки (IoPPN) Королевского колледжа Лондона и Южного Лондона, было изучено влияние генетической предрасположенности к шизофрении и частого употребления каннабиса на вероятность развития психоза.

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