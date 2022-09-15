iXBT.com

27 подписчиков

Свежие комментарии

  • Юрий Стенякин
    А если учесть что компания официально ушла с российского рынка то преимущества спорныПредставлена нова...
  • Mikhail Stepanov
    Ха-ха! В то время, как российская гиперзвуковой ракета летит со скоростью около 20 тыс. км. В час!США успешно испыт...
  • Vitaly Arkhipov
    В жопу пусть себе их засунут !Nvidia дарит игры...

Россия отправила первые гиротронные комплексы для термоядерного реактора ИТЭР

Россия отправила первые гиротронные комплексы для термоядерного реактора ИТЭР

Россия осуществила поставку во Францию первых отечественных гиротронных комплексов, которые являются важнейшим оборудованием для проекта Международного экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР) Об этом сообщает пресс-служба проектного центра ИТЭР (Росатом): «Три трейлера с уникальным российским оборудованием для термоядерной мега-установки, сооружаемой международным сообществом в Провансе (Франция), отбыли в понедельник, 13 сентября, из Нижнего Новгорода к пункту назначения.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх