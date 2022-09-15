Россия отправила первые гиротронные комплексы для термоядерного реактора ИТЭР

Россия осуществила поставку во Францию первых отечественных гиротронных комплексов, которые являются важнейшим оборудованием для проекта Международного экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР) Об этом сообщает пресс-служба проектного центра ИТЭР (Росатом): «Три трейлера с уникальным российским оборудованием для термоядерной мега-установки, сооружаемой международным сообществом в Провансе (Франция), отбыли в понедельник, 13 сентября, из Нижнего Новгорода к пункту назначения.