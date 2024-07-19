Тело женщины в мусорном мешке с грузом нашли в реке Магнитогорска

t.me/СУ СК России по Челябинской области Тело женщины в мусорном мешке с грузом обнаружили в реке Урал в Магнитогорске, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Челябинской области в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии