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Тело женщины в мусорном мешке с грузом нашли в реке Магнитогорска

Тело женщины в мусорном мешке с грузом нашли в реке Магнитогорска

t.me/СУ СК России по Челябинской области Тело женщины в мусорном мешке с грузом обнаружили в реке Урал в Магнитогорске, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Челябинской области в своем Telegram-канале.

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