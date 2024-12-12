🇮🇷🇸🇾🏴 Лидер «Хайат Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммад аль-Джулани неустанно продолжает давать интервью направо и налево различным информационным агентствам, якобы демонстрируя свои «искренние добрые намерения».
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🇮🇷🇸🇾🏴 Лидер «Хайат Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммад аль-Джулани неустанно продолжает давать интервью направо и налево различным информационным агентствам, якобы демонстрируя свои «искренние добрые намерения».
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