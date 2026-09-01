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В Сербии проходят памятные мероприятия с участием делегации с Ямала

В Сербии проходят памятные мероприятия с участием делегации с Ямала

Делегация Ямало‑Ненецкого округа прибыла в Сербию, чтобы почтить память русских добровольцев, воевавших в Сербско‑турецкой войне, и полковника Николая Раевского — героя России и Сербии.

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