Как обстоят дела с экспортом молдавских яблок 

Молдавский экспорт яблока в январе вдвое превысил декабрьский показатель. По данным Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы (MAIA), в январе нынешнего года Молдова экспортировала чуть более 14 тыс.
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