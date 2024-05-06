НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

132 подписчика

Колесников об условиях допуска на Олимпиаду: «Нас абсолютно во всем ограничивают, всего лишают. За человека тебя там не считают»

– Как вы относитесь к позиции Юлии Ефимовой, которая призывает хвататься за любую возможность, чтобы участвовать в этих Играх? – Не знаю, как это можно назвать призывом? Хотя, надо посмотреть, как это звучит.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх