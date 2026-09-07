ЦТАК: КНДР планирует включить эсминец в состав системы ядерного реагирования

КНДР планирует включить эсминец в состав системы ядерного реагирования, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на лидера страны Ким Чен Ына.
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