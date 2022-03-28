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Зоран Тошич: «После того как «Тобол» выиграл золотые медали, я понял, что хочу остаться, чтобы помочь команде в ЛЧ»

Полузащитник «Тобола» Зоран Тошич рассказал о начале сезона, об адаптации и об ожиданиях от ЛЧ. – Мне кажется, что для «Тобола» старт сезона сложился достаточно успешно.

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