Работники Lada Ижевск ничего не добились своим письмом Путину. Подписаны приказы на увольнение персонала, производство Vesta перенесут в Тольятти

Как пишет Drom, гендиректор ООО «Лада Ижевск» Денис Носов 2 августа подписал несколько приказов (сканы их имеются в редакции Drom), регламентирующих увольнение персонала с Ижевского автозавода.
Популярные статьи
- В России разработали новый способ защиты беспилотников — методом создания ложных информационных полей
- Первый космический аппарат группировки «Сфера», призванной обеспечить Россию спутниковым интернетом, запустят в октябре
- Хакеры атаковали сайт Flightradar24, на котором сотни тысяч человек следили за самолётом Нэнси Пелоси
Свежие комментарии