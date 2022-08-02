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Работники Lada Ижевск ничего не добились своим письмом Путину. Подписаны приказы на увольнение персонала, производство Vesta перенесут в Тольятти

Работники Lada Ижевск ничего не добились своим письмом Путину. Подписаны приказы на увольнение персонала, производство Vesta перенесут в Тольятти

Как пишет Drom, гендиректор ООО «Лада Ижевск» Денис Носов 2 августа подписал несколько приказов (сканы их имеются в редакции Drom), регламентирующих увольнение персонала с Ижевского автозавода.

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