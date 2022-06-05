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Путин назвал вопросы экологической безопасности одними из ключевых приоритетов России

Путин назвал вопросы экологической безопасности одними из ключевых приоритетов России

Российский президент Владимир Путин в письме-поздравлении с днём эколога работников Министерства природных ресурсов и экологии России и подведомственных ему учреждений назвал вопросы экологической безопасности одними из ключевых приоритетов России.

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