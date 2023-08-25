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Александрова вышла в 7-й финал WTA и вернется в топ-20

Екатерина Александрова в полуфинале турнира в Кливленде разгромила Чжу Линь – 7:5, 6:2. Россиянка вышла в седьмой финал в карьере.

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