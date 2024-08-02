Время над ней не властно: Яковлева поразила своим видом публику

Актриса вернулась к образу владелицы шоколадной фабрики. Елена Яковлева с партнером по съемкам Социальные сетиЕще в начале лета стало известно о съемках продолжения «Чебурашки» режиссера Дмитрия Дьяченко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии