Америка снова ненавидит русского гения? Кучеров забил чемпиону, но едва не покалечил звезду из США

У Никиты — матч-штраф и угроза дисквалификации.Никита Кучеров продолжает «зажигать». Его «Тампа» второй матч подряд встречалась с «Флориды» — не самая редкая ситуация для НХЛ, когда команды играют дома и на выезде против одного соперника.