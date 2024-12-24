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Америка снова ненавидит русского гения? Кучеров забил чемпиону, но едва не покалечил звезду из США

Америка снова ненавидит русского гения? Кучеров забил чемпиону, но едва не покалечил звезду из США

У Никиты — матч-штраф и угроза дисквалификации.Никита Кучеров продолжает «зажигать». Его «Тампа» второй матч подряд встречалась с «Флориды» — не самая редкая ситуация для НХЛ, когда команды играют дома и на выезде против одного соперника.

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