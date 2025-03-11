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Царьград

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Магомед Анкалаев стал чемпионом UFC и первым делом позвонил маме

Магомед Анкалаев стал чемпионом UFC и первым делом позвонил маме

Магомед Анкалаев, новый чемпион UFC в полутяжёлом весе, поделился, что первым делом после победы над Алексом Перейрой позвонил маме.

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