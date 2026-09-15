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Тульские новости

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Узловский суд приговорил инженера УМЗ к 2,5 годам за обрушение крыши в Туле

Узловский суд приговорил инженера УМЗ к 2,5 годам за обрушение крыши в Туле

Обрушение крыши на предприятии АО «УМЗ» привело к гибели двух рабочих, на поиски одного из них потребовалось несколько часов и 69 спасателей.

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