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Закон, порядок, государство

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Это большая ответственность – выступать в качестве гастрономического посольства Приморья

Это большая ответственность – выступать в качестве гастрономического посольства Приморья

Международная выставка-форум "Россия" (12+) открылась 4 ноября на площадке московского ВДНХ. Это масштабное событие, фактически — демонстрация достижений Российской Федерации; участвуют все регионы страны, органы государственной власти, министерства и ведомства, крупнейшие компании и госкорпорации.

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