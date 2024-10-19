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Китайский робот-бегун разогнался в кроссовках до 3,6 метров в секунду

Китайский робот-бегун разогнался в кроссовках до 3,6 метров в секунду

Китайская компания Robot Era установила рекорд скорости для своего робота-бегуна. По информации издания New Atlas, новая модель Star1 продемонстрировала свою способность эффективно передвигаться по сложному рельефу.

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