Леус рассказал о погоде в Москве 21 сентября

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что 21 сентября в Москве воздух прогреется до 19-21 выше нуля, по области до 17-22 .
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