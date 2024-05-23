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"Теперь я "враг народа". Но пока легко отделалась": Как живёт проклинавшая русских солдат депутат

"Теперь я "враг народа". Но пока легко отделалась": Как живёт проклинавшая русских солдат депутат

В Санкт-Петербурге работает депутат, которая открыто проклинает русских военных и "не может видеть" радующихся русских людей.

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Комментарии
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Надежда Левченко
Наши ребята гибнут, а эта су@а радуется! Где СК? Бастрыкин? Питер становится предательским? За меньшее сажают, а эта тварь на свободе!
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7 час.
Жанна Животова
Мерзкая баба. Фу. Что в Питере творится?!
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7 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Похоже ольга фатуш не только враг народа, что она не перестает демонстрировать с завидным постоянством, но и клиническая идиотка: если так не нравится в России, то чего тут остаешься/ находишься... геть на украину! Там твоё место.
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6 час.

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