"Теперь я "враг народа". Но пока легко отделалась": Как живёт проклинавшая русских солдат депутат

Наши ребята гибнут, а эта су@а радуется! Где СК? Бастрыкин? Питер становится предательским? За меньшее сажают, а эта тварь на свободе!

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Похоже ольга фатуш не только враг народа, что она не перестает демонстрировать с завидным постоянством, но и клиническая идиотка: если так не нравится в России, то чего тут остаешься/ находишься... геть на украину! Там твоё место.