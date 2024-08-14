Провалившая гендерный тест боксерша Хелиф подала в суд на Маска из-за травли

Александр Лагуткин

В чем вопрос!? Это только Оргкомитету непонятно как женщину от мужчины отличить! Снимите с него штаны и проверьте на наличие "причиндалов" или "отверстия". И вопрос отпадет сам собой. Он даже не трансгендер. Типа он просто почувствовал себя женщиной. Похоже именно на время олимпийских игр.