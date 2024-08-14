Алжирская боксерша Иман Хелиф подала иск к миллиардеру Илону Маску и писательнице Джоан Роулинг в связи с травлей в интернете.
Провалившая гендерный тест боксерша Хелиф подала в суд на Маска из-за травли
Комментарии
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Сергей
Чтоб у этой обезьяны хуй на лоб пересадили вырос!!!!
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19 час.
Александр Лагуткин
В чем вопрос!? Это только Оргкомитету непонятно как женщину от мужчины отличить! Снимите с него штаны и проверьте на наличие "причиндалов" или "отверстия". И вопрос отпадет сам собой. Он даже не трансгендер. Типа он просто почувствовал себя женщиной. Похоже именно на время олимпийских игр.
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19 час.
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