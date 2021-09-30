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Мошенники стали обманывать россиян с помощью Apple и Google Pay

Мошенники стали обманывать россиян с помощью Apple и Google Pay

Злоумышленники стали убеждать россиян привязывать карту преступника в свои мобильные приложения для платежей, такие как Apple или Google Pay, под предлогом того, что деньги клиента пытаются украсть, и их необходимо зачислить на «безопасную» карту.

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