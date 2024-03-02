Умар Нурмагомедов победил Алмахана на турнире UFC

Умар Нурмагомедов одержал в UFC четвертую победу. В Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошел поединок основного карда турнира UFC Fight Night 238, в котором встретились бойцы легчайшего веса Умар Нурмагомедов и Бекзат Алмахан из Казахстана.
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