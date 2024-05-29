Стало известно, что такое элиминационная диета и кому она помогает

Ее цель — определить, какая пища вызывает неприятные ощущения или аллергические реакции.Элиминационная диета — это краткосрочная стратегия питания, при которой из рациона исключаются продукты, способные вызывать побочные эффекты или специфические симптомы.
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